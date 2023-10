Az Omega musicalben Kóbor Léna van főszerepben.

Annak ellenére, hogy már 14 előadáson vagyok túl, még mindig izgatottan várom a következőt. Persze, már nincs olyan lámpalázam, mint az elején, és magabiztosabban megy minden, de az előadás izgalma nem változott. Egyre jobban élvezem a színpadot, az éneket és a színészkedést"

– kezdte a Borsnak Kóbor Léna. Azt is elárulta, mit mondott rá az édesapja.

Mindig mesélik nekem, hogy a Papa azt mondogatta, amikor még kicsi voltam, hogy „ezt a gyereket majd nem lehet lelökdösni a színpadról." Ezen persze mindig nevetünk, de igazából csak most érzem, hogy tényleg milyen fantasztikus érzés azon a bizonyos színpadon állni. Bármilyen pályát is választok a jövőben, a művészet biztos, hogy az életem része marad" – tette hozzá a fiatal előadóművész, aki nemcsak énekelni szeret.

"Mindig imádtam táncolni és a musical mellett most is járok latin és hip-hop táncórákra. Így nagyon örültem amikor a gimnáziumom végzős osztályaiból – budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumból – ketten is felkértek táncolni a szalagavató bálra. Szívesen segítek nekik az ünnepségen. Azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek" – magyarázta Kóbor János lánya. Úgy fogalmazott, nagyon hálás szüleinek.