Egy hét múlva indul a Dancing with the Stars műsora, amelyben ismert sztárok és profi táncművész párjaik mérik össze tudásukat a parketten. Azt azonban még mindig nagy titkolózás övezi, kik értékelik majd a produkciókat. Tavaly Ördög Nóra, a TV2 műsorvezetője – egyedüliként az első évadtól kezdve -, Szente Vajk, Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, Juronics Tamás, Kossuth-díjas magyar táncművész, koreográfus és Bereczki Zoltán, EMeRTon-díjas magyar színész, énekes kritizálta és pontozta a táncokat.

Bereczki Zoltán idén más szakmai elfoglaltságai miatt nem vesz részt a műsorban. Felmerül a kérdés: kivel pótolja a TV2 szuperprodukciója a kiesett zsűritagot? A Blikk információi szerint senkivel: a héten a három tavalyi taggal, azaz Ördög Nórával, Szente Vajkkal és Juronics Tamással forgatták le a műsor egyik promóciós videóját.

Mindenki ott volt ezen felvételen, az összes táncos, a műsorvezetők is és természetesen a zsűri is, amely – szinte már biztos – nem négy, hanem csak háromtagú lesz. Bár nálunk erre még nem volt példa, a show nemzetközi verzióiban igen, például a mostani amerikai évadban is hárman zsűrizik a produkciókat" – magyarázta egy bennfentes.

A lap szerint az nem zárható ki, hogy a korábbi évadokhoz hasonlóan, egy-egy alkalommal vendég zsűritag egészíti ki a Ördög Nóráék csapatát: Gabriela Spanic és Facundo Arana is ült már a zsűriben.