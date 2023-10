Király Viktorék hónapokig tagadták, hogy tönkrement a házasságuk. Először a közös képek tűntek el, majd a műsorvezető sokat utazgatott a kisfiával és a családjával, miközben az énekes a munkájába temetkezett. Közel öt év és egy közös gyerek után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják.

Egy harmadik miatt mehetett tönkre a házasság

Csupán találgatások vannak arról, hogy mikor romolhatott meg Király Viktorék kapcsolata. Egyesek ezt az Ázsia Expressz harmadik évadának a forgatására tippelnek, ugyanis Király-Virág Anita akkor hetekre egyedül maradt, amit nehezen viselt. Úgy vélik, talán a távolság rávilágított valamire, hiszen soha nem töltöttek ennyi időt külön egymástól, mások viszont azt sejtik, hogy egy harmadik fél kavarhatott bele a házasságba.

Bár a válásukat hivatalosan még nem mondták ki, a rajongóknak feltűnt egy érdekesség - írja a Bors. Már a nyaralások alkalmával is pedzegették, hogy a műsorvezető talán nem egyedül utazgat a világban, de leginkább a ciprusi kiruccanását követően volt ez a téma. Horváth Éva ugyanis egy meglepő kommentet hagyott akkor az egyik fotója alatt, ami nem sokkal később el is tűnt: "Én a fotósra is kíváncsi lennék, nagyon menő. Anya persze bomba."

A feleség egyelőre titkolózik

Feltehetően nem Király Viktor és Anita alig három éves kisfia lőtt profi fotót az anyukáról, ahogy a minap sem a színházban.

A műsorvezető megosztotta a rajongóival, hogy a péntek estét egy színházi előadás megtekintésével töltötte, amit páholyból nézett végig egy pezsgős pohárral a kezében. Valószínűleg nem egyedül volt, annak ellenére sem, hogy a kép címének az „Énidőt" adta, illetve mellékelt egy szívecskét is hozzá. A lap szerint lehet, hogy valamelyik családtagja vagy barátja kísérte el a szépséges hírességét, azonban furcsa, hogy senkit sem jelölt meg a fotón.