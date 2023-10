Nemrég derült ki, válik Sydney van den Bosch és focista férje, Egerszegi Tamás . A televíziós most már jobban érzi magát a bőrében, ez a legutóbbi bejegyzéséből is kiderül.

Instagram-oldalán egy szexi fotóval örvendeztette meg követőit a TV2 Szerencsekerék című műsorának háziasszonya.

Az utolsó nyugalmas szombat.

– írta Sydney van den Bosch.

Ezzel arra utalt, hogy október 14-től kezdődik a Dancing with the Stars, amiben ő is szerepel. Egyik kutyájával egy korlátozott ideig elérhető Instagram történetben meg is mutatta követőinek azt a konténert, amiben a szereplők szobái vannak.