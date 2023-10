Az Ázsia Expressz egyik szereplője, Pető Brúnó már gyerekkorától kezdve rajong Ördög Nóráért, gyerekkorában is sokat nézte a tévében, a legújabb számát is ő ihlette. Amikor felkereste a TV2 műsorának forgatása után azzal az ötlettel, hogy szerepeljen a dalhoz készülő klipjében, a műsorvezető örömmel mondott igent a fiatal énekes felkérésére, jó viccnek találta az egészet.

Felhívott, és nagyon tiszteletteli módon elővezette, hogy lenne itt ez a kis dal. Nyilván mindenre gondoltam, hogy mi van ebben a dalban, aztán amikor meghallgattam, röhögtem egy óriásit, mert erre nem számítottam én sem... Ezen meg lehetne sértődni is, de én bóknak vettem a dolgot - mondta Ördög Nóra, utalva a róla elnevezett Ördög Nórika című dalra.

"Akarom Vergara Sofíát, Ördög Nórikát, hogy a számmal vegyem le róla holmiját" - hangzik a mondat, amelyre a műsorvezető azzal a bizonyos pofonnal reagált a klipben.