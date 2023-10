Köllő Babett arról beszélt a Borsnak, nagyon nehezen éli meg, hogy rajta múlik emberek sorsa.

Ezeket a helyzeteket, érzéseket lehetetlen kizárni az életünkből, ráadásul én egy roppant segítőkész ember vagyok. Nagyon nehéz, megterhelő mások sorsáról dönteni, hiszen rajtam múlik, ki az, aki lehetőséget kap arra, hogy megismerje őt egy egész ország. Ez óriási felelősség. Több versenyző is van, akiket szívesen vittem volna most is tovább, de el kellett tőlük búcsúznom. Lelkileg ez nagyon megterhelő egy olyan típusú embernek, mint én. Szerencsére a férjemmel és a lányommal, Millával ezeket át tudom beszélni, ő is egy nagyon érzékeny csajszi. Neki panaszolom el, ha valami nem stimmel, ha nem érzem jól magam a bőrömben" – mondta a TV2 sztárja, akinek Nagy Alexa mellett Szentmártoni Norman, Csonka Mike és a jóképű Tasi Dávid került a csapatába.

Köllő Babett elárulta, fantasztikus a kapcsolata a korábbi versenyzőivel, tartják a kapcsolatot.