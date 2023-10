Alekosz a Borsnak beszélt arról, szerinte mitől intelligens valaki.

Az intelligens ember egyik ismérve, hogy megfigyeli az ellenfeleit. Én ezt már a repülőtéren elkezdtem, ahová mindenki hatalmas bőröndökkel érkezett. Ez ékes bizonyítéka az intelligencia hiányának, hiszen mindannyian tudtuk, hogy mire vállalkoztunk és azt is, hogy egy hátizsákban el kell majd férjünk az utazásunk alatt. Éppen ezért én egy régi, még a Magas-Tátrában beszerzett hátizsákkal érkeztem és Réka is csak egy közepes bőröndöt hozott. Persze ő is nagy elánnal kezdte a pakolást, de szerencséjére ott voltam és elmagyaráztam neki, hogy mik is a felesleges dolgok, így végül negyedannyi cucca lett, mint amennyit eredetileg tervezett" – magyarázta a celeb, de ennél is továbbment.

"Szintén intelligencia kell ahhoz is, hogy előre felmérjük, hogy az adott országban, ahová érkezünk, milyen természetű és habitusú emberek élnek. Az Ázsia Expresszben ráadásul ennek sorsdöntő jelentősége van, hiszen rengetegszer kellett segítséget vagy útbaigazítást kérnünk a helyiektől. Hogy milyenek a mexikóiak? Pont olyanok, mint a görögök... Vagyis nyugodtak, megfontoltak, higgadtak. Lassan élnek és lassan is beszélnek, így én is pontosan így viselkedtem velük. Ahogy figyeltem a többieket, ők kapkodtak, hebrencskedtek és sürgetőleg léptek fel a helyiekkel szemben. Ezért többször keveredtek félreértésekbe és ennél fogva többen el is tévedtek" – tette hozzá Alekosz, aki magyarul beszélt Latin-Amerikában is.

"Természetesen szép anyanyelvemen beszéltem velük, és bizony értették. A magyar nyelv a világ egyik, ha nem a legrészletgazdagabb nyelve, és ha bárkihez kellő türelemmel beszélek, az tudni fogja, hogy mit is szeretnék tőle. Még kérdéseket is kaptam a nyelvünkről, mert annyira tetszett nekik."

Ahogy a Mokka műsorvezetői is számon kérték emiatt, úgy Völgyi Zsuzsi sem hagyta szó nélkül, hogy barátnője cipelte a férfi bőröndjét.

Ilyen úriembert a világon nem láttunk, hogy az asszony így erőlködve viszi a bőröndjét, Alekosz meg megy lazán az atlétába. Láttatok már ilyen úriembert!? Milyen már ez? Már bocsánat, de ilyet én még nem láttam. Az a szegény lány cipekedett, Alekosz pedig csak nézte" – mondta az énekesnő a lapnak.

"Ilyet egy férfi nem csinál, így az én szememben ez a pasi bizony nem férfi! Nálunk, romáknál markánsan megvannak a férfi és női szerepek, és ezek bizony sok pontban eltérnek az átlagosan elfogadottól, de arra mindenki mérget vehet, hogy egy roma férfi sosem hunyna szemet egy ilyen helyzet felett, vagyis nem hagyná, hogy az asszonya meggebedjen" – tette hozzá a Romantic egykori énekesnője. Alekosz szerint azonban Völgyi Zsuzsinak nincs igaza.