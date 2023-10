Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, rakéták tömegét lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, fegyveres terroristák tucatjai hatoltak be izraeli településekre. Ezt követően megtorló légicsapásokat mért Izrael az éjszaka folyamán és vasárnap reggel a Gázai övezetre . Most kiderült, hogy a gazdag, orosz énekesnő, Alla Pugacsova szombaton a férjével elhagyta a megtámadott országot.

A Millió rózsaszál énekese, Alla Pugacsova és férje tavaly hagyta el Oroszországot, mert a művésznő férje szerepel a külföldi ügynökök listáján – erről már korábban írt a Magyar Nemzet. A portál most arról számolt be, hogy a művésznő és a férje sietve távoztak a közel-keleti országból is. Az énekesnő menedzsere ezt a hírt szombaton még nem tudta megerősíteni. Mások úgy fogalmaztak, hogy mivel a hazájába nem térhet vissza a házaspár, így az Egyesült Államokat választhatják új hazájukként.

Alla Pugacsova 2009-ben hagyta abba a koncertezést, hazájukat 2022-ben hagyták el. Több százmillió rubelért, több miliárd forintért adta el kastélyát az énekesnő egy szentpétervári üzletembernek.