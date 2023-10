Durva jeleneteknek lehetnek szemtanúi a Power of Love nézői hamarosan. A SuperTV2 párkereső műsorában két férfi, Patrik és Gergő ugyanis egymásnak estek.

Patrik és Gergő először csak ülve szólalkoztak össze. Majd egyre jobban eldurvult a helyzet, kezdték felemelni a hangjukat. A végén felálltak, és konkrétan fizikailag is egymásnak estek. Hogy mi lesz a balhé vége, az este 22 órától kiderül a SuperTV2-n. Addig is mutatjuk a Power of Love drámai pillanatait: