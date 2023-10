Lassan egy éve, hogy elkezdődött Opitz Barbi és Serleg Albert drámája. Karácsony előtt azért aggódott az énekesnő családja, hogy a lány épségben előkerüljön, akit állítólag elrabolt a barátja. Ezt Opitz Barbi később tagadta, de az biztos, hogy valami nincs rendben a kapcsolatukban, rengeteg aggodalomra okot adó pillanata volt Opitz Barbinak az utóbbi időben is. A lány édesapja után édesanyja is kiborult, állítólag rátámadt Serleg Albertre. A legutóbbi hírek szerint, a szülők lehet, hogy szétmennek, annyira megromlott a kapcsolatuk az elmúlt egy évben. Most előkerült az Instagramról egy olyan felvétel Opitz Barbiról, amin éppen a rajongóit üdvözölte. Amikor azonban lehajolt egy gyerekhez, kilógott a bugyija.