Krausz Gábor is részt vesz a jövő héten induló Dancing with the Starsban, amire Mikes Anna készíti fel, és nagyon gyorsan egymásra hangolódtak, erről nemrég egy videót is mutattak.

A legutóbbi próbájukon a műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna látogatta meg a párost, és nagyon fontos hírt közölt velük. Kiderült, hogy ők nyitják meg a táncműsor új évadát, elsőként állnak majd a zsűri elé az élő adásban.