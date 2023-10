Mint írtuk, kiköpött hasonmása Tóth Andinak a fiatal Mihályfi Luca, aki nem csak külsőleg, de viselkedésében is egyre jobban hasonlít a visszavonult énekesnőre. Most egy fehérneműmárka rendezvényén keltett feltűnést, ugyanis tetőtől talpig átlátszó csipkében jelent meg, mindenét megmutatta - az eseményen készült képeket pedig az Instagramon is közzétette, hogy még többen láthassák tökéletes idomait.