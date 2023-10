Kis Grófo vasárnap a közösségi oldalán közölte a szörnyű hírt követőivel, miszerint családja és barátai kint ragadtak a háború területén. A Blikk elérte az énekest, aki aggódva számolt be a történtekről.

Az egyik nagybátyám, és több rokonom is az izraeli repülőtéren ragadt, rajtuk kívül pedig sok barátom, összesen több mint nyolcvanan várják, hogy hazajuthassanak. Sok közöttük a kisiskolás gyerek is, ők is és a felnőttek is nagyon félnek. Már az előző éjszakát is a repülőtéren töltötték, ahol alig van ennivaló, mert mindent bezártak, és mindeközben hallják a robbanásokat. Szörnyű lelkiállapotban vannak, ezt a helyzetet itthonról, a biztonságból talán el sem tudjuk képzelni" - mondta Kis Grófo, aki imádkozik a szeretteiért.