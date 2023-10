Videóban jelentette be, mi a helyzet.

Mint ismert, a TV2 idei nagy táncos show-jának egyik versenyzője Eszenyi Enikő lesz, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező Hegyes Bercivel fog táncolni. A próbák javában zajlanak, viszont egyre több a kisebb sérülés.

Hegyes Berci most egy videóban arról beszél, hogy ha nincsenek felmelegedve az izmok, akkor esélyesebb, hogy valaki megsérüljön - ezt történhetett partnerével is. Eszenyi Enikő elárulta, hogy a nyaka fáj, ha mozgatja a fejét az egyik irányba, továbbá a bal bokájával is probléma van. A táncos erre szóviccel regagált (a roki bal boka hasonlóan cseng, mint Stallone bokszoló karaktere, Rocky Balboa), majd egy követő arról érdeklődött, szép-e Eszenyi lábfeje. További érdekességek a videóban, lapozzon!