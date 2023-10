Az Ázsia Expresszben a stoppolás mellett az éjszakai szálláskeresés is fontos feladat, addigra sokan el is fáradnak szellemileg és fizikailag, így nem csoda, hogy összekapnak.

Mint ismert, a TV2 kalandos realityjében a szereplőknek a legtöbb estén maguknak kell gondoskodniuk szállásról egy teljesen ismeretlen országan, egy városban-faluban, ahol soha nem jártak, sőt, a nyelvet sem beszélik. A versenyzőknek nincs telefonjuk, hogy megnézzék, hol van a közelben szállás, de ha lenne, akkor sem tudnák megfizetni, mert pénz és bankkártya sincs a szereplőknél - így kénytelenek becsöngetni, bekopogni teljesen idegen házakba, szürkületkor vagy sötét éjjel. A szereplőkről itt talál sok képet.

Így járt az idei évad két csinos női szereplője is, akik a hétfő esti adásban, 19.55-től lesznek képernyőn, amint szállás után kutatnak, majd össze is vesznek kissé. "Nem tudunk egyetérteni Enikővel, hogy bárhol jó-e. Nekem bárhol jó. Enikőnek kényelmes helynek örülne, amit megértek, mert én is szívesen aludnék kényelmes helyen, de ha nincsen lehetőség rá, akkor vállalni kell azt, amit kapunk. Szóval idegesítő ez a helyzet" – vélekedett Kafi.

Ennek ellenére ő tűnt félősebbnek: "Egyedülálló férfiak, akik itt vannak, nagyon veszélyes Enikő!" – figyelmeztette Kafi a Miss Universe Hungary korábbi győztesét, aki így korholta: „Jaj Kafi, akkor miért jöttél el, ha félsz? Családos anyukákat akarsz vagy óvodákat? Ne idegesítsél!"

Hogy mi lett a szálláskeresés eredménye, ma este a TV2-n kiderül. A szereplőkről itt talál sok képet.