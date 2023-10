Kiváló nézettséggel mutatkozott be A Nagy Ő 2023-as évadja, az első részben megismerhették a tévézők a szereplőket, de a második, mai epizódban ketten már búcsúznak is. "Ez nem egy wellness üdülés. Két lánynak azonnal távoznia kell a kastélyból" - jelentette be Lékai-Kiss Ramóna a reménykedő nőknek.

Ugyancsak a mai, október 10-i adásban lesz egy feladatuk, egymást kell meggyőzni arról, hogy helyük van a mezőnyben, azaz saját magukat kellett reklámozniuk, népszerűsíteniük. Ez van, akinek jól megy, másnak kevésbé, mindenesetre az első rész egyik legbalhésabb nője, Edina most sem volt szívbajos - nem is magát dicsérgette, helyette azzal vádolt több riválist, hogy "valaki csak a pénzért jött, valaki csak a szereplését." Hogyan fogadták a kemény szavakat a lakótársak? Kideül ma este 21.25-től a TV2-n.