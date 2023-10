2003 őszén indult a hazai kereskedelmi tévézés egyik emlékezetes és fontos műsora a TV2-n, a Megasztár, amely aztán olyan - ma is aktív - előadókat adott a hazai popzenének, mint Tóth Vera, Tóth Gabi, Oláh Ibolya, Rúzsa Magdi, Radics Gigi. A negyedik évadot Király Viktor nyerte, és arról is ismert a széria, hogy több, ott feltűnt énekesnő is levetkőzött utána - sőt, van, aki pénzért adta a meztelen tartalmakat a közelmúltban.

A negyedik Megasztárban indult Bencsik Tamara, akkor ötödik lett. Meztelen fotózása után Németországba költözött, a világjárvány alatt jórészt erotikus munkákból élt, az OnlyFansen árulta a meztelen fotóit és videóit. Azóta visszaköltözött Magyarországra, és saját bevallása szerint már visszatért a zenéléshez – nyáron, az esküvőszezon alatt több külföldi fellépése is volt.

"Őszinte leszek. Bejött a pandémia, úgyhogy nekünk semmi munkánk nem volt az énekléssel kapcsolatban, és hát valamit ki kellett találni. Úgy voltam vele, hogy a nyuszis magazin után szabadon. Én ezt be is reklámoztam, és egész jól be is indult... Voltak olyan cuki kis kérések, amikre nemet kellett mondanom. Mondtam magamban, odáig azért nem fajulnak a dolgok" – mondta nemrég.



