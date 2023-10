Szorcsik Viki a napokban ünnepelte a 45. születésnapját, és nem túlzás azt állítani róla, hogy akár évtizedeket letagadhat a korából: továbbra is remek formában van, amit a genetika mellett a rendszeres edzésnek és speciális étrendjének köszönhet. A szőke bombázó sosem volt szégyenlős: korábban vállalt teljesen meztelen fotózást, de a saját közösségi oldalán is rendszeresen felbukkannak olyan képek, melyeken nincs rajta ruha - ezekből ide kattintva egy egész galériát talál!

Szorcsik Vikit jelenleg a SuperTV2-n láthatják a nézők, ő a Power of Love műsorvezetője. Korábban főként színésznőként volt képernyőn, hosszú évekig szerepelt a Jóban Rosszban című sorozatban, Judit karaktere hozta meg számára az országos ismertséget. Azóta számos televíziós produkcióban, reklámokban, sorozatokban, filmekben és a színpadon is feltűnt, a munkája mellett pedig a viharos magánélete miatt is gyakran szerepel a címlapokon.

A szőke szépség mindig büszke volt szexi alakjára, 2008-ban meztelen fotózást is vállalt, a Playboy sokadik megkeresésére mondott akkor igent. "Eddig nagyjából 3-4 alkalommal kértek fel kb. 1,5 év alatt, de mindig nemet mondtam, mert sosem sikerült érvényesíteni, amit szerettem volna. Ahogyan az eredmények mutatják, a legutóbbi felkérésre igennel válaszoltam, mert valahol félúton találkoztak a nézőpontok. Szerettem volna, ha a képek mondanak is valamit, hogy akik majd nézik, ne egy üresfejű, szőke libát lássanak. Ezért lettek ilyen sejtelmesek a fotók. A másik ok, amiért elvállaltam, hogy közeledik a 30. születésnapom, ezt pedig remek szülinapi ajándéknak gondolom" - mesélte akkor.

Már az első alkalommal is könnyen levetkőzött a kamera előtt, jól érezte magát a fotózáson. "Szerencsére a stábot is ismertem és ez nagyon sokat segített. Mindenki kedves és együttműködő volt velem, így könnyen ment a közös munka. A fotós, Nánási Pál is nagyon örült, hogy végre kiléphet a megszokott kerékvágásból és egy kicsit mást csinálhat. Egy kis művészetet" - magyarázta, és arról is beszélt, melyik kép tetszik neki a legjobban.

Talán az egyik kedvenc fotóm az, amin fogom a cicim. Az egy nagyon jól sikerült kép, habár eredetileg azt is fekete-fehérnek szerettem volna, de amikor megláttam színesben, lenyűgözött. Így megállapodtunk, hogy a képek fele mégiscsak mehet színesben" - mesélte.

Alapvetően meg vagyok elégedve a képekkel, de ezt nem mondhatnám el ugyanígy magamról is. Szeretném szálkásítani, izmosítani a testemet, de egyelőre sajnos nincs időm erre" - mondta.

Az edzésre azóta tudatosan sok időt fordít, emellett egy különleges diéta is segíti abban, hogy mindig a legjobb formájában legyen.

Néhány hónapja a Szerencsekerékben mondta el, mit gondol a korábban készült meztelen képeiről. "Nagyon-nagyon büszke vagyok erre a fotósorozatra, mert szerintem bármennyire is Playboy, de azért vannak olyan képek, amiket meg lehet csinálni művészien, és vannak a kitárulkozós képek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarországon nekem volt először olyan anyagom, aminek a fele fekete-fehér volt, a másik fele színes. Az az igazság, hogy én arra büszke vagyok, hogy nem volt ilyen kitárulkozós fotósorozat, hanem egy nagyon szép művészi anyag volt. Azt gondolom, hogy a Playboy címlapján szerepelni inkább elismerés, mint ciki" - mondta.

Az elmúlt időszakban az Instagram-oldalán bukkannak fel meztelen képei, az egyik ilyen fotón egy férfi társaságában látható. "Aki ott van a képen, az a legjobb barátom. Az akkori párom készítette a fotókat" – árult el néhány részletet erről a képről a Mokkában. A felvétel évekkel ezelőtt készült róla, de azóta is ez a kedvenc meztelen fotója.

A legnagyobb pihenést és feltöltődést számára az utazás jelenti, a bikinis és félpucér képei nagy része Mexikóban készült, de bárhol szívesen pózol a modellként is tevékeny sztár.