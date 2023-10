Jennifer Aniston korábban sosem vállalt ilyen merész szexjelenetet, mint most, 54 évesen. Jelenlegi sorozata, a The Morning Show kedvéért ugyanis teljesen levetkőzött, miután a karakterét egy interjú során elcsábította egy milliárdos, akit a Mad Men – Reklámőrültekből ismert Jon Hamm alakított. A The Sun oldalán videón is megnézheti közös szexjelenetüket, alább pár kivágott képet láthat belőle.