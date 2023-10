Will Smith felesége, Jada Pinkett Smith egy friss interjúban elárulta, hogy a színésszel már hét éve külön élnek.

Kiderült, hogy Will Smith és Jada Pinkett Smith már 2016 óta külön élnek – hiába jelennek meg azóta is közösen a legtöbb eseményen, Smith még a tavalyi Oscar-gálán is a felesége miatt pofozta meg Chris Rockot.

Jada Pinkett Smith az NBC Newsnak mesélt arról, hogy a különélés ellenére is komoly munka áll mögöttük, mindketten keményen dolgoznak ma is a házasságukért, próbálják kitalálni, hogy merrefelé lépjenek tovább.

A sztárpár házassága az után romlott meg, hogy Jada Pinkett Smith félrelépett egy nála jóval fiatalabb zenésszel, August Alsinával.