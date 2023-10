Krausz Gábor és Mikes Anna hamarosan megmutatják, mit tanultak az elmúlt hetekben, szombaton indul a Dancing with the Stars a TV2-n. Próbából nem volt hiány, hogy elég türelmes volt-e a tanárnő, azt most elárulta a sztárséf.

Egy rövid interjúban nyilatkozott Krausz Gábor és Mikes Anna.

Sziasztok, Krausz Gábor vagyok, alias Freddy Krueger vagy Fred Astaire... melyik legyek? Alapjáraton egyébként Anna nagyon kedves és türelmes, ez tartott egy hétig. Én most itt a frankót mondom, hiszen ez a kedves nézőknek egy segélykiáltás, hogy help me. A kezdeti heti három-négy táncórától eljutottunk a 12-ig, és ez nyilván egyenesen arányos a türelemvesztéssel is. Nem, viccelek, nagyon türelmes" – mondta a sztárséf. Mikes Anna nyugodt, mint mondta, lelkiismeretesen felkészültek, és nagyon jó együtt dolgozni Krausz Gáborral.