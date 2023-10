Korábban már írtunk róla, hogy mióta Baranyi László elkapta a koronavírust, nincs jól. A színész azonban mindent megtenne, hogy újra a régi legyen. Még hitelt is felvenne, hogy őssejtterápia segítségével könnyebben tudjon járni. Most azonban kiderült, prosztatagyulladással is küzd, és a felesége sincs jól.

Baranyi László nemrég sztrókot kapott, erről már korábban írtunk. Sajnos, eltelt néhány hónap azóta, mégsincs jobban a Família kft. Nagypapája.

Sajnos, mindig van valami baj, de valószínűleg ez már a korral jár. Most éppen prosztatagyulladással küzdök. Nem érzem magam jól, rossz a közérzetem, és van egy kis lázam is. Gyógyszert szedek rá, remélem, minél előbb hat majd, mert nem szeretek beteg lenni. Kicsit el is vagyok keseredve, hogy az elmúlt időszak csak a gondokról szólt. Folyton figyelem magam, kicsit már hipochonder is lettem" – mondta a színész a Blikknek, akinek sajnos a felesége is gyengélkedik.

Klára asszony nagyon stramm, energikus nő, aki folyton jön-megy. Mostanában azonban ő sem az igazi. Rossz a közérzete, és elég hamar elfárad. Reméljük, ez csak az időjárásnak tudható be. Még az a szerencse, hogy a helyi önkormányzat intézett nekünk egy ápolót, aki hetente kétszer jár hozzánk, és segít rendben tartani, elintézni mindent. Nagyon kedves, rendes hölgy"

– magyarázta Baranyi László.

Unokájuk rengeteg örömöt okoz nekik, Nagypapa szeretné, hogy minél tovább tudják Kamillát támogatni, aki a Metropolitan Egyetemre elsőéves hallgatója.