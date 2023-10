Mint írtuk, durva jeleneteknek lehettek szemtanúi a Power of Love nézői. A SuperTV2 párkereső műsorában Patrik és Gergő ugyanis egymásnak estek, az eset pedig nem maradt következmény nélkül, az egyik játékost ki is zárták a játékból. Úgy tűnik, az esetből nem tanultak a reality szereplői, Szorcsik Viki újabb szabálysértést jelentett be: ezúttal néhány szereplő a játékon kívül kommunikált egymással, ami miatt büntetést kaptak.