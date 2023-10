A rapper azt mondta a Story Magazinnak adott interjújukban, hogy teljesen megváltozott az életük, mióta megszületett a kislányuk.

Még nyüzsisebb, még jobban körbevesz a szeretet, még áldottabbnak érzem a családot, és még nagyobb szerelemben vagyunk Edinával. Nem is értem azokat, akik mást híresztelnek. Hogy lehetnénk rosszul, amikor életünk legszebb pillanatait éljük meg? – mondta G.w.M. Arról is beszélt, hogy az előző kapcsolatából született gyerekei is elfogadják és szeretik Amarát.

Hatalmas szeretet és összetartás van a gyerekeim között. Sokszor hangsúlyozom a nagyobbik lányomnak, hogy tanítsa a kis húgát, és annyira cuki, mesél neki, vigyáz rá. Mindig mondják a kisfiammal, hogy 'apa, ő is Varga, a mi kis húgunk, megvédjük majd mindentől... Abban az irányban szeretném látni Amarát, amiben a két nagyobbik gyermekem van. Mivel kislány, nem szeretném majd azt látni, hogy diszkóba jár vagy lengén öltözik. Mondjuk nem is tudna, mert mindenki ismer az éjszakában, azonnal hazahoznák bármelyik szórakozóhelyről. Itt nem is feltétlenül a roma hagyományokról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy Amara konzervatív nevelést fog kapni" – magyarázta a zenész. Mint mondta, nagyon fontos számára az is, hogy minél előbb megtanuljon a pici angolul.

"Rendkívül fontos lesz számomra az iskoláztatása is. Szeretném, ha már oviban angolt tanulna, mint a nagyobb testvérei, aztán pedig, hogy jó iskolába járjon, és olyan tudásra tegyen szert, ami által minden kapu kinyílik előtte. Egy jó megjelenésű, kiegyensúlyozott, intelligens nőt szeretnék nevelni belőle."

Kulcsár Edina egyetért Márkkal, ugyanígy neveli a Csutitól született gyerekeit is.

Én nem fogok különbséget tenni a nevelésben a gyerekek között. Nina esetében sem szeretném, ha diszkóba járna, vagy úgy öltözne, ahogy nem illik. Szeretem, ahogy Márk családja él, példaértékű számomra, és ezt szeretném átadni az összes gyermekemnek. Manapság túl nagy a szabadság, a gyerekek már korán bármit megtehetnek. Szeretnénk vigyázni rájuk, és megmutatni a világnak, hogy így is tud egy család működni, szeretetben, boldogságban élni" – mondta az egykori szépségkirálynő. Mint mondta, Amara nagyon jó baba.

Kívánni sem kívánhatnék jobb babát. Eszik, alszik, mosolyog egész nap. Nem kel fel éjjel. Szóval azt beszéltük Márkkal, hogy ha ez a gyerek ilyen tökéletes lett számunkra kívül-belül, akkor jöjjön még bármennyi" – nevetett, hozzátette, a szülés nem viselte meg.

"Nekem olyan volt, mint egy megfázás. Kihevered, aztán megy tovább az élet. Nem azt mondom, hogy a testemen nem látszik jobban a harmadik baba, és nem lesz hosszabb idő visszanyerni a régi formám, de Márk például kifejezetten szereti, ahogy most kinézek. Ő nem akarja, hogy visszafogyjak... Ennyi gyerekkel már nem esne jól az a hajtás, amit korábban csináltam. A magam tempójában persze továbbra is dolgozom majd, működtetem a vállalkozásomat és influenszerkedem, de szerencsés vagyok, mert ez megy otthonról is. A családanyaság az, ami három gyerekkel a fő feladatom, ez éltet most."