A TV2 kiadta a Dancing with the Stars páros videóit, amelyekben a táncospárok mesélnek a partnerükről és az eddigi munkafolyamatról. Krausz Gábor a kamerák előtt kért segítséget, amire, úgy tűnik, Marics Peti is rászorulna: "Be tud vadulni a csaj, az tény. Agresszívba is át tud menni, egyszer-kétszer voltak konfliktusok" – mondta Stana Alexandráról, aki viszont az énekes brutális akaraterejét dicsérte, valamint igyekezett cáfolni, hogy Marics Peti mindent elviccelne. Részletek a videóban.