A húszéves énekesnőt sokan hasonlítják Tóth Andihoz, aki nemcsak külsőleg, de viselkedésében is nagyon hasonlít a visszavonult énekesnőre. Mihályfi Luca is gyakran nagyon extrém, sokat láttatni engedő ruhákban mutatja meg formás alakját, legyen szó akár fellépésről, vagy valamilyen nyilvános eseményről. Most spanyolországi nyaralásáról tett közzé néhány merész felvételt, melyen egy falatnyi tangás bikiniben látható. Az első felvételen épp napozás közben, hason fekve fotózta tangás fenekét, de a tengerben állva is megmutatta magát.