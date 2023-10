Szabó Zsófi ritkán beszél magánéletéről, főleg a válása óta, amiről most több részletet is elárult. Nemcsak egykori házasságáról, hanem gyerekkoráról és magánélete egyéb részleteiről is mesélt, több megrázó dolgot is elárult magáról, többek között a bántalmazásáról is megszólalt.

Szabó Zsófi nem meglepő, hogy eredetileg a színészi pályát választotta, hiszen édesapja, Szabó Gyula is elismert színművész volt, akit lassan tíz éve, hogy elveszített. Bár szeretetben nevelték őt a szülei, mégis vannak rossz gyerekkori emlékei, de állítása szerint mindent megbocsátott az édesapjának, azt is, hogy néha elcsattant egy-két pofon.

Egy művészember nagyon indulatos tud lenni, mivel a színpadon elő kell hoznia magából mindent, és sok esetben ezt a magánéletébe is viszi magával. Ő egyébként – a magyar népmeséknek köszönhetően – már történelem. Az, hogy a mai, fiatal anyukák, huszonévesek is őt hallgatják a babájukkal, nagyon nagy dolog. Még én is folyamatosan hallom a hangját. Ha csak egyszer hallanám, nagyon megérintene, de így, hogy sokszor hallom, már megszokott. Gyerekkoromban biztos nekem is mesélt, de erről nincsenek konkrét emlékképeim. Ami nagyon megmaradt, az az, hogy a mi életünkben sosem volt rendszer. Volt, hogy péntekenként hiányoztam az iskolából, mert ő épp Székesfehérváron játszott, ott is volt egy lakásunk. Mi mindig az ő életéhez alkalmazkodtunk" - magyarázta Hajdú Péternek a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, melyben apjáról is megemlékezett.