Olyan hisztéria talán még sosem volt magyar előadó körül, mint ami Azahriah nagykoncertjénél kialakult: a jegyeladó rendszer összeomlott, a jegyirodánál is hosszú sor formálódott, ahogy több tízezren próbálták biztosítani a helyüket jövő májusra a Puskás Arénába. Most már biztos, a 21 éves énekes kétszer is megtölti a stadiont. Ráadásul a második koncertre nagyobb az érdeklődés, mint az elsőre - ami azt jelenti, hogy a rapper divat lett.

Azahriah első magyar szólóelőadóként lép fel jövő májusban az ország legnagyobb stadionjában, vagyis a Puskás Arénában, ami iránt rég látott érdeklődés támadt – úgy tűnik, mindenki látni akarja a 21 éves énekest.

A május 25-i fellépésre hamar elfogyott több mint 40 ezer jegy, így másnapra meghirdettek még egy koncertet, amire aztán még nagyobbnak bizonyult az érdeklődés. Többen már az első koncert jegyének vásárlásakor arra panaszkodtak, hogy azonnal várólistára kerültek, több mint 20 ezren várakoztak előttük a virtuális sorban. A cikk írásakor a második koncertre már majdnem 100 ezren várakoztak a Jegy.hu oldalán, amiről maga Azahriah is posztolt.

Az értékesítés október 13-án 10:13-kor indult, de már nagyjából a következő percben 10 ezres volt a várólista, fél tizenegy előtt pedig már le is állt a jegyeladó rendszer a túlterhelés miatt. Sokan így a Broadway jegyirodában próbálkoztak személyesen, de ott is hosszú sor alakult ki, szinte egymást taposták az emberek, több órába is telhetett, mire valaki bejutott.

Jegy valószínűleg így sem jut mindenkinek, ezzel együtt harmadik napot már nem tervez a menedzsment: Nem tartom valószínűnek a harmadik Puskás-koncertet, ahhoz már nagyon komoly kompromisszumokra lenne szükség több fél részéről is, hiszen eleve a bepakolásunk egy hetet vesz majd igénybe. Másrészt lehet, jobban is néz ki az, ha azt mondjuk, két teltházas Azahriah-koncert lesz a Puskásban, és nem kockáztatunk egy esetleges harmadikkal. Például még a harmadik, budapesti Coldplay-koncert sem teltházas, miközben arra külföldről is sokan érkeznek, míg Azahriah inkább a magyar közönségnek izgalmas" – idézte a Blikk Tóth Gergelyt, az Azahriah-t képviselő Supermanagement vezetőjét.

Ki ez az Azahriah?

A 21 éves Baukó Attila először a YouTube-ra készített videókat Paul Street néven, a dalait csak 2019 óta publikálja Azahriah-ként. 2021-ben a Deshsel közös, Mind1 című száma már listavezető lett, ugyanabban az évben az MTV EMA díjátadón a legjobb magyar előadónak választották.

Szintén Deshsel közös dala, a Pullup a YouTube-on 14 millió megtekintésnél jár, a Spotifyon pedig hat és fél milliószor játszották le 2022-ben, amivel Azahriah és Desh a zenemegosztó oldal legtöbbet hallgatott magyar előadóivá váltak. Azahriah novemberben európai turnéra indul, már müncheni és zürichi koncertjére is elfogytak a jegyek.