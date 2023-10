Köllő Babett remek formában van, ezt minden héten meg is mutatja a Sztárban sztár leszek! adásaiban is, ahol merészebbnél merészebb szettekben jelenik meg. A színésznő nem szemérmes típus, szívesen visel nőies, szexi darabokat. A Sztárban sztár leszek! legutóbbi adásában egy pánt nélküli, szűk szabású felsőt viselt, ami nagyon tetszett neki, így egy saját fotót is mutatott a szettről a saját közösségi oldalán. Köllő Babett felülről fotózta látványos dekoltázsát, hiszen hatalmas mellei majd kiestek a szűk felsőből, követői és ismerősei nem győztek bókolni a színésznő bejegyzése láttán.