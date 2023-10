Olyan hisztéria talán még sosem volt magyar előadó körül, mint ami Azahriah nagykoncertjénél kialakult: a jegyeladó rendszer összeomlott, a jegyirodánál is hosszú sor állt, ahogy több tízezren próbálták biztosítani a helyüket jövő májusra a Puskás Arénába. Most már biztos, a 21 éves énekes kétszer is megtölti a stadiont. Ráadásul a második koncertre nagyobb volt az érdeklődés - erről itt olvashat hosszabban.

Most kiderült hogy lesz harmadik koncert is, május 24-én. Itt az énekes friss posztja: