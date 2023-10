Mióta Tóth Gabival szakítottak, Krausz Gábor rengeteg üzenetet kapott olyan nőktől, akik szívesen megvigasztalnák, többen szexi fotókat is küldtek neki – árulta el egy ismerőse.

"Azt kell mondjam, jót tesz neki a felé irányuló érdeklődés. Ez nem meglepő, hiszen egy férfit is ugyanúgy meg tud viselni, ha kiderül, a volt párja mást talált magának, ráadásul már a házasságuk során. Ezért persze eleinte Gábor is maga alatt volt, de a barátok és a műsor (a Dancing with the Stars – a szerk.) segítettek neki túllendülni ezen. Mostanra teljesen ki van virulva, felszabadult, és láthatóan imádja az életet. Nem is beszélve arról, hogy a nőktől érkező visszaigazolás is adott neki egy nagyobb löketet" – mondta az informátor a Blikknek.

Hozzátette, Krausz egyelőre nem nyitott új kapcsolatra, de azért tett már ő is lépéseket. "Ez azonban nem jelenti azt, hogy itt-ott ne flörtölhetne egy kicsit, hiszen ő is férfi, a hiúságát pedig valósággal legyezgeti a sok bátorító üzenet, illetve, hogy mennyien szeretnének megismerkedni vele" – magyarázta.