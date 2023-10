Ma, azaz péntek 13-án este 21:00-kor debütál a Dunán az idei év egyik legjobban várt magyar sorozata, a Tündérkert, melyben jelentős szerepet tölt be Gáspár Kata is, aki az özvegy csábítót, Török Katát alakítja a sorozatban. A meglepően erotikusra sikerült jelenetekből számára bőven kijut már az első két részben is, ezért elmesélte, hogyan készült fel a szerepére és az azzal járó meztelenkedésre.