Ma este kezdődött a Dancing with the Stars negyedik évada, az első élő show-ban is rengeteg drámai piallanatot élhettek át a műsor nézői, akiknek rengeteg meglepetéssel készültek a stúdióban. Az előző évadokhoz képest történt változás a zsűriben, a stúdió kialakításában, a táncparketten, sőt a zenei aláfestésben is, ugyanis a műsor történetében először már nem élőzenekar kísérte a táncos produkciókat. A zsűri létszáma háromfősre csökkent, idén Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás pontozza a táncosok produkcióit. A mezőny a megszokott tíz párossal indult, azonban az este végén egy távozott közülük, ami nagyon meglepte az egész stúdiót. Lássuk, mi történt a Dancing with the Stars első élő show-jában!