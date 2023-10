Mint írtuk, Gelencsér Tímea is ismét jelentkezik a TV2 Playen a megszokott háttérműsorokkal a Dancing with the Stars élő showja alatt, ahol hétről hétre más sztárvendégekkel beszélget a produkciókról. Most Pap Dorci, Valkusz Milán, Pásztor Anna és Pető Brúnó kíséri figyelemmel a stúdióból az első adást. A műsor háziasszonya nem bízta a véletlenre, elképesztő mélyen dekoltált koktélruhában várta az adás nézőit és vendégeit, ezzel egyértelműen magára és melleire terelve a nézők figyelmét.