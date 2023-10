Ma este indul a Dancing with the Stars, benne a Totemben és a Séfek séfében látott Krausz Gáborral.

A Tóth Gabival válófélben lévő Krausz egyelőre nem nyitott új kapcsolatra, de azért tett már ő is lépéseket. "Ez azonban nem jelenti azt, hogy itt-ott ne flörtölhetne egy kicsit, hiszen ő is férfi, a hiúságát pedig valósággal legyezgeti a sok bátorító üzenet, illetve, hogy mennyien szeretnének megismerkedni vele... Nagyon jól esik a sok támogatás, szurkolás, a sok üzenet, de sajnos nincs időm mindet elolvasni. Teljes erőbedobással készülünk Annával a szombati élő show-ra, főleg, amióta tudjuk, hogy mi táncolunk először. Remélem, tetszik majd a táncunk, és nemcsak üzenetek, hanem szavazatok is érkeznek, mert szeretnénk versenyben maradni" – mondta a napokban.

A korábbi videóik, képeik alapján nagyon jóban vannak Mikes Annával, újabb közös képük intim viszonyra utal. Mutatjuk a fotót, lapozzon!