Katus Attilát közel harminc éve ismeri a közönség: a Pécsi Sasokkal hatszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok sportoló az egészséges életmódot és a rendszeres testmozgást népszerűsíti.

Nemrég kerek születésnapot ünnepelt, ami számvetésként is szolgált az életében. Fontos döntést hozott, eladta lakását és a főváros zajától távol, Nagymaroson vásárolt egy kis házat, aminek felújításában is aktívan részt vesz.

A magánéletem első számú prioritása most az építkezés, az új otthonom kialakítása ebben a csodás környezetben. Mindig is jobban éreztem magam vidéken, a természet ölelésében

- mondta az edző, aki nem egyedül, hanem új társával költözött.

"Hatalmas változás és felelősség egyben, hogy lett egy kutyám, egy gyönyörű, hosszúszőrű németjuhász, aki korábban a testvéreméknél nevelkedett és most, 8 évesen került hozzám. Nagy felelősséggel jár, de imádom, rendkívül szoros köztünk a kötelék" - tette hozzá.

A házépítés mellett természetesen a szakmai feladataiban is maximálisan helytáll. "Az őszi szezonban sok fellépésem lesz, aerobic órákat és előadásokat tartok, Budapesten például rendszeresen találkozhatnak velem a sportolni vágyók. Emellett ősszel háromnapos tábort szervezek Miskolctapolcára, ahol a mindennapos testmozgás mellett jó hangulatú bulik és színvonalas programok várják az érdeklődőket. Folyamatosan dolgozunk a már régóta jelen lévő Facebook csoportunkban is, mert egyre többen csatlakoznak hozzánk, amit jó látni, mivel egyre többen akarnak egészségesebben élni – mondta Katus Attila, aki rendszeresen hosszabb időt tölt el Madeirán is, ahol a testvére és családja lakik, úgy tervezi, a téli hideg elől is elszökik pár hétre hozzájuk.

"Januárra szervezek erre a csodálatos szigetre egy tábort, hogy megosszam mindazt az élményt, amit én magam is átéltem ott. Többször is volt már, hogy hosszabb időre kiutaztam a bátyámékhoz, viszont az üzletet ilyenkor is szemmel tartom: a sajátmárkás étrendkiegészítőim fejlesztésén dolgozunk, jelenleg prémium kategóriás termékeket tesztelünk, hogy bővítsük a termékkört" – tette hozzá a sportember, aki a saját és mások egészsége mellett a családjáé felett is őrködik: rendszeresen edzi 97 éves nagypapáját, és édesapját.