Ma este indul a TV2 nagyszabású show-műsora, a Dancing with the Stars, melyre már lassan két hónapja készülnek a sztárok és a profi táncosok. Az idei évadban feltűnik Marics Peti, aki Stana Alexandra oldalán mutatja meg tánctudását, és a válását nemrég bejelentő Sydney van den Bosch is, aki most egy elég merész közös fotóval jelentkezett a közösségi oldalán.