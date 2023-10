Mint írtuk, árulja diósdi otthonát Sebestyén Balázs és családja. A rádiós 100 millió forintért vette meg a 360 négyzetméteres ingatlant 14 évvel ezelőtt, most 300 millió körüli összegért kínálja. A műsorvezető elárulta, hogy miért döntöttek úgy, hogy megválnak otthonuktól.

Kiderült, hogy igaz a hír, Sebestyén Balázs és felesége, Viktória eladják első közös álomotthonukat, melyet akkor vettek, amikor első fiuk született.

Teljesen felesleges kombinálni, nagyon egyszerű oka van annak, hogy áruljuk a házat. Belevágtunk egy építkezésbe, amit most fejezünk be, kész vagyunk. Közelebb költözünk a gyerekek iskolájához, mert másfél órát utaztak reggelente. Nagyon szeretjük ezt az iskolát és szerettük volna, hogy közelebb legyenek hozzá, így kevesebbet kell autóban tölteniük. Szimplán ezért döntöttünk úgy, hogy eladjuk ezt az ingatlant" - magyarázta Sebestyén Balázs, aki arra is utalást tett, hogy nem a házasságuk állítólagos válsága miatt szabadulnak a közös otthontól.

A diósdi ház teljesen egyedi tervezésű, mely szakmai körökben is nagy sikert aratott, ugyanis 2008-ban Az év háza díjat is elnyerte.