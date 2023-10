Mint írtuk, Simon Kornél és Szőke Zsuzsi estek ki a Dancing with the Stars idei szériájának első adásából, ami után Gelencsér Tímeának is nyilatkoztak a táncos vetélkedő háttérműsorában. "Szerintem nem követtünk el hibát, egyszerűen más a trend, más szelek fújnak, mást látott a zsűri, nem akarom rájuk kenni, persze, de szerintem... ezt benézték. Ezt baromira benézték, és egy másik mozit néztek. Vajkot ismerem régóta, ismerem az ő érzékenységét, Tamást is, Nórit is ismerem – voltaképpen csodálkozom. Nem jött át a történet" – mondta Simon Kornél, láthatóan nagyot csalódott.