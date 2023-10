Apa lesz Baranya Dávid, akit jelenleg Radics Gigi oldalán láthatunk a TV2 táncos vetélkedőjében, a Dancing with the Starsban.

A Dancing with the Stars egyik táncosa, az idén Radics Gigivel versenyző Baranya Dávid nemcsak a közösségi oldalán, de a műsor élő adásában is bejelentette, hogy a felesége az első gyereküket várja:

