A harmadik élő show-ban is elszabadultak az érzelmek, sokszor nem értenek egyet a mesterek, ennek hangot is adnak. Majka most Pápai Jocira lett dühös, mert Bányai Noémi produkciója kapcsán volt nézeteltérésük, amiből gyorsan kiabálás lett. A fiatal énekesnő csak megszeppenve állt a színpadon, aki Iggy Azalea rappernő egyik népszerű slágerét adta elő.