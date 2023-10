A mai napig az egyik legnépszerűbb szupermodell Heidi Klum, aki évek óta elismert a szakmájában, ma már lánya, Leni Klum karrierjét is egyengeti. Az 50 éves, német származású modell a mai napig elképesztő formában van, gyakran meg is mutatja magát hiányos öltözetben, de a meztelenkedéstől sem riad vissza. Klum most nosztalgikus hangulatba került, és a közösségi oldalán, egy lapozható galériában mutatta meg régi képeit, melyek egy 1992-es modellversenyre készültek róla, amikor még csak 19 éves volt.