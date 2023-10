Nyáron történt, hogy az énekesnőre menedzsere talált rá eszméletlen állapotban, annak New York-i otthonában, majd rohammentő szállította kórházba. Ott stabilizálták az állapotát, de hosszú időt töltött benn, ugyanis nehezen tudták felerősíteni az immunrendszerét, amit teljesen legyengített a közelgő világgkörüli turnéja miatt, ami az eredeti tervek szerint július15-én vette volna kezdetét a kanadai Vancouverben és Amszterdamban ért volna véget decemberben.

Amint jobban lett, leszögezte, hogy nem marad el a turné, ami most október közepén kezdetét is vette Európában, azon belül Londonban, és a tervek szerint jövő év áprilisában ér véget Mexikóvárosban.

Szerencsés vagyok, hogy életben maradtam. Köszönöm az összes angyalomnak, akik megvédtek és hagyták, hogy maradjak, hogy befejezzem a munkámat" - nyilatkozta korábban Madonna, akinek az élete a zene, ezért bármi történik sem adja fel azt.

Az énekesnő valóban jó formában van a betegsége ellenére is, ezt be is bizonyította a tegnapi koncertjén a londoni O2 Arénában, ahol merész ruhákban, sajátos stílusban lépett színpadra.

