91 évesen meghalt Piper Laurie, aki összesen 118 produkcióban jelent meg 1950-től kezdve.

A hatvanas, a hetvenes és a nyolcvanas években is jelölték Oscar-díjra: először A svindler női főszereplőjeként, majd a Carrie-ben, illetve az Egy kisebb isten gyermekeiben nyújtott alakításaiért.

Az újabb generáció is ismerhette olyan filmekből, mint a Hesher, az Egy újabb holdtölte vagy A kokainkölyök, de emlékezetes volt például a Twin Peaksben is, ahol Catherine Martellt alakította – amiért pedig Emmy-díjra jelölték kétszer, a Golden Globe-ot el is nyerte.

Sorozatok közül olyanokban is feltűnt, mint A tövismadarak, az Egy kórház magánélete, az Alkonyzóna, a Gyilkos sorok, a Vészhelyzet, a Will és Grace vagy az újabb MacGyver – összes munkáját itt találja összegyűjtve.