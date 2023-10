Mint írtuk, a sok titkolózás ellenére is szinte biztos, hogy egy párt alkot a TV2 két sztárja , T. Danny és Kecskés Enikő, akik hivatalosan még nem vállalták fel a kapcsolatukat. Korábban pletykáltak arról, hogy szakítottak, de a modell tegnap felbukkant a Dancing with the Stars közönségének soraiban.

Bár az önmagában nem jelentene semmit, hogy az Ázsia Expressz sztárja, Kecskés Enikő is szereti a táncos show-t, és szívesen követné élőben végig az eseményeket, de most újabb bizonyíték került elő arról, hogy valóban egy párt alkothat T. Dannyvel. A fiatal énekes jelenleg Lissák Laura oldalán száll versenybe a Dancing with the Stars negyedik évadában.

A szerelmesek végül úgy leplezték le magukat, hogy a modell nemcsak a helyén ücsörgött a műsor ideje alatt, hanem a szünetben odament az énekeshez, akivel összebújva beszélgettek a színfalak mögött. Bár kínosan ügyeltek arra, hogy ne legyen egyértelmű, mi zajlik közöttük, a stúdióból sem együtt távoztak, de volt, aki kiszúrta, hogy T. Danny a színpadról még puszit is dobott modell barátnőjének.