Tóth Gabi a Sztárban sztár leszek! stúdiójában fakadt sírva Nagy Alexa produkcióját követően, de valójában szem nem maradt szárazon, miután a fiatal énekesnő előadta Billie Eilish No time to die című dalát. Köllő Babett is könnyek között dícsérte meg a mentoráltját, egyedül Majkát nem érintette meg a dal mondanivalója, viszont ő is a maximális tíz pontot adta Nagy Alexának.

Tóth Gabi kezdte a lány értékelését, de szinte megszólalni sem tudott, mert annyira előtörtek belőle az érzelmek. Mondandójában egyértelműen a válására, és az elmúlt pár hónapra utalt, amikor a kritikák kereszttüzébe került döntése és új kapcsolata miatt.