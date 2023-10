Szeptember 13-án, este 21 órakor debütált a Tündérkert sorozat, melynek egyik legsötétebb karaktere Báthory Erzsébet, akinek véres legendája körbejárta az egész világot. A rettegett úrnőt az egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosként tartják számon, hiszen akkoriban nem foglalkoztak azzal, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsák valaki bűnösségét. A „felvidéki Drakula grófnőként" is emlegetett asszony legendáját már többször is megfilmesítették, Hollywood is többször feldolgozta már a témát. A hatalmas izgalmakat ígérő Tündérkertben is megjelenik Báthory Erzsébet, akit Szamosi Zsófia eleveníti meg a tévéképernyőkön. A színésznő az Origónak adott interjúban arról is mesélt, hogyan készült fel a szerepére, és arról is, mi volt számára a legnehezebb a forgatások során.