Mint írtuk, szombat este értelmetlen szabályokkal folytatódott a The Voice az RTL Klubon, Manuel ugyanis egyből megmentett egy énekesnőt, akit előtte egy perccel még hazaküldött. A vasárnapi adásba is igyekeztek minél több csavart belevinni, de a nézőknek továbbra sem tetszik a show, elárasztják negatív kommentekkel a The Voice közösségi oldalát.

A TV2 évek óta megelőzi a továbbra is szánalmasan próbálkozó konkurens csatornát, akik sokkal többet vártak a nagy durranásnak szánt The Voice című tehetségkutatójuktól.

Máshonnan már elzavart énekesek után a péniszét mutogató Galla Miklós is megjelent már a műsorban, nem csoda, hogy a nézők alig kapcsolnak az RTL Klubra hétvégén. Most ismét két adás is képernyőre került, a coachok a csapataikat próbálják összeállítani az élő show-kra.

A kommentelők most is megmondták a véleményüket a műsorról, többen egyenesen azt írják, hogy sokkal jobban tetszik nekik a TV2-n a Sztárban sztár leszek!, illetve a most indult Dancing with the Stars negyedik évada. A műsor eredeti szándéka szerint egy komoly, zenés tehetségkutató, melyből korábban a TV2-nél is készült egy évad, ami hatalmas sikereket aratott a mostanihoz képest.

Nem tetszik a nézőknek a műsor

Az RTL Klub hiába vásárolta meg, de ebből is tudott kínos műsort készíteni, amit utálnak azok a nézők, aki véletlenül odakapcsolnak:

"Én elgondolkodtam azon a cikken, miszerint ez egy nagy bukása az RTL-nek. Miért? Külföldön nagyon sikeres és rajongója vagyok, meg emlékszem a TV2 adásaira. Drága Somló Tamás, Malek Andrea, Mező Misi és Caramel kitűnő ítészek voltak. Szóval ezek után már értem, miért írták. (...) Sikerült az X-Faktort követni, iszonyatosan színvonal alattiak az énekesek. Viszont láttam olyan énekest, akinek bent kellett volna maradni, és elengedték, vagy meg sem fordultak a székes résznél. Sajnos tényleg nagy bukás" - írta egy kommentelő a hétvégén.

"Az összes éneklés alatt beleordítanak, belebeszélnek a coach-ok! Nem lehet hallani a versenyzőket, mert szinte ők szerepelnek. Ez annyira idegesítő, primitív viselkedés!" - jelezte egy másik.

A zsűri közül Manuel a legkevésbé szimpatikus a nézőknek, sokan nem értik, mit keres a 23 éves botrányhős a zsűriszékben. Nemrég derült ki róla, hogy gátlástalan tolvaj volt, ezzel ő maga dicsekedett el egy műsorban.