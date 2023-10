"A magyar zene ünnepe ez a műsor, és külön örülök annak, hogy ez egy olyan formátum, ahol nem új tehetségeket keresünk, hanem a már meglévőket méltatjuk. Nemcsak a slágerek és a fellépők, hanem a zsűri tagjai között is vannak legendásak: fantasztikusnak tartom, hogy Balázs Klári és Korda György a következő évadban is ott lesznek velünk – jelentette ki a Család-barát vendégeként Feke Pál. A Junior Prima és Artisjus-díjas énekes, színész hozzátette, idén is szeretne néhány fontos gondolatot megosztani a közönséggel a slágerek kapcsán, vagy akár majd emlékeztetne egy-egy méltatlanul elfeledett alkotóra vagy előadóra.

Egyre több információ lát napvilágot a Duna sikerműsorának új évadáról. Nagy Bogi a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz múltheti adásában számolt be arról, hogy csatlakozik a műsor zsűrijéhez. Előtte a Korda házaspár a Dankó Rádió reggeli élő műsorában jelentette be, hogy a folytatásban is zsűrizni fognak. A Duna Család-barát című műsorában pedig nyilvánosságra hozták, hogy a házigazdák most is Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesznek.

A zsűri munkáját idén is több ponton segíti a közönség: a műsor előkészítésének időszakában a hirado.hu oldalán voksolhattak, hogy mely magyar szerzeményeket hallanák viszont. A négy héten át beérkező több ezer szavazat által létrejött a Csináljuk a fesztivált! új évadának slágerlistája, így mások mellett Kovács Kati, Rúzsa Magdi és Ákos dalával tér vissza a Duna showműsora. A korszakos bontású adásokban pedig majd a stúdióban ülők adhatják le szavazataikat az általuk preferált zenékre.