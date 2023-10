A séf édesanyja sok év után bukkant fel, eddig sehol nem szerepelt. "Nagyon rossz családi hátterem volt, ezért az általános iskola után belemenekültem egy házasságba Jenő édesapjával. Sajnos, rossz döntést hoztam, szenvedés volt mellette az életem és a gyerekeimé is. Tizenhat éves voltam, amikor megszületett Jenő, majd újra terhes lettem, ám halva született a babám. Akkor én nagyon megborultam, pánikbeteg lettem. Aztán a sors megajándékozott egy másik kislánnyal, Jennivel" - mesélte.

A házaspárnak kezdetben a józsefvárosi piacon voltak asztalaik, ott árultak ruhákat, később jobbra fordult a sorsuk, saját divatházuk lett. A kapcsolat azonban megromlott, elváltak. Az anya új életet kezdett, miután pedig a gyerekei kirepültek, külföldön próbált szerencsét, de tartotta a családdal a kapcsolatot.

"Ha valami gondja volt, hozzám mindig fordulhatott. Egészen hat évvel ezelőttig jó kapcsolatunk volt. Akkor szakadt meg minden közöttünk, amikor A Konyhafőnök első évadában megláttam, hogy Jenő behívta az apját, akivel együtt, a legnagyobb egyetértésben szerepeltek. Azzal az emberrel, aki megkeserítette az életünket. Akkor én az RTL oldalára írtam egy hosszú kommentet, amiben kitálaltam a volt férjemről, de ezt törölték. A fiam felhívott, majd lehordott mindennek. Onnantól kezdve nem beszélünk és nem is találkoztunk" - mondta a Blikknek.